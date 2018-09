O sistema de dados do Coren-MS foi invadido nesta manhã de segunda-feira (3) por hackers. O técnico de informática percebeu a invasão após decretar a presença de um vírus denominado ‘cavalo de troia’.

Com medo de que as informações dos profissionais sejam vazadas o advogado do Coren-MS registou um BO. Informações do documento policial são de que dados armazenados no sistema podem ser corrompidos e usados por criminosos.

A Depac Centro está investigando o caso.

