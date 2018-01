Sisu registra mais de 1 milhão de inscrições no primeiro dia

No primeiro dia de abertura de vagas, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018 registrou 1,030 milhão de inscritos em instituições públicas de ensino superior. Como cada candidato pode escolher até duas opções de curso, as inscrições totais somaram 1,9 milhão. O processo segue até 26 de janeiro, e deverá ser feito exclusivamente na Internet por meio do site do Sisu.

O Sisu é o ambiente virtual operado pelo Ministério da Educação que seleciona estudantes para vagas em instituições públicas com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Todos que fizeram a prova no ano passado e obtiveram nota acima de zero podem concorrer às quase 240 mil vagas ofertadas em 130 instituições de ensino.

CRÉDITO: Governo do Brasil, com informações do Ministério da Educação

