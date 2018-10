Site de bolsas de estudo abre inscrições para 2019 em todo o Brasil

Bolsas de estudo 2019 – Estão abertas as inscrições pelo Educa Mais Brasil para quem deseja descontos nas mensalidades em escolas ou faculdades particulares de todo o País. São disponibilizadas mais de 700 mil oportunidades, em mais de 25 mil instituições conveniadas ao programa. Essa iniciativa amplia o acesso da população à educação básica e profissional.

As bolsas de estudo são de até 70% de desconto nas mensalidades em cursos presenciais, a distância (EAD) e online nas modalidades: Graduação, Pós-Graduação, Educação Básica, Cursos Técnicos e Profissionalizantes, Idiomas, Preparatório para Concursos, EJA, Pré-Vestibular/Enem.

O programa tem cobertura em mais de 5 mil municípios brasileiros e todos que buscam formação educacional podem participar, como destaca a diretora de expansão e relacionamento do Educa Mais Brasil, Andréia Torres. “A bolsa de estudo é uma solução para todas as pessoas, principalmente para aquelas que não estão preparadas financeiramente no momento para pagar o valor integral de uma mensalidade e enxergam que com o programa é mais viável estudar”.

Como conseguir bolsas de estudo:

Para participar é simples, basta acessar o portal bolsas de estudo www.educamaisbrasil.com.br ou o app Educa Mais Brasil, disponível nas plataformas Android e IOS, escolher a modalidade de ensino pretendida, buscar pela cidade de interesse, curso ou instituição e se candidatar à bolsa. Não é necessário ter feito o Enem e nem comprovar renda ao programa.

Para acompanhar a aprovação o candidato pode consultar o Portal do Aluno ou entrar em contato com a central de atendimento: 4007-2020 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 724 7202 para demais localidades (também disponível para WhatsApp).

Conheça o Educa Mais Brasil:

O Educa Mais Brasil é um programa de bolsas de estudoprivado, pioneiro na concessão de bolsas de estudo parciais em todas as modalidades de ensino, que atua há 15 anos no setor da educação e já favoreceu mais de 900 mil pessoas em todo o país. Além disso, contribui com informações gerais sobre educação para os estudantes no portal E+B Educação.

