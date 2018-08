Situação das vias públicas é alvo de indicações do vereador Junior Longo

Percorrendo os bairros da Capital Morena, o vereador Junior Longo (PSB) constatou que o número de buracos tem aumentado significativamente e a falta de manutenção tem prejudicado a fluidez do trânsito, além de causar danos nos veículos que trafegam nessas localidades.

O parlamentar apresentou na penúltima semana de agosto mais de 130 indicações e a principal demanda é o reparo nas vias públicas com a realização de operação tapa-buracos.

O vereador pediu ainda uma atenção especial para o Horto Florestal. “Recebi várias denúncias do abandono do Parque. Peço uma atenção especial para que a manutenção seja frequente”.

Os frequentadores reclamam do abandono do poder público. O local que é símbolo do nascimento de nossa Capital, falta manutenção básica. A vegetação falta poda, as mesas e bancos encontram-se sem pintura, as plantas descuidadas, calçadas mal conservadas, os usuários solicitam que as manutenções periódicas sejam mais intensas e efetivas.

Junior Longo também solicitou: sinalização horizontal e vertical, limpeza de terreno baldio e pavimentação asfáltica.

As demandas vieram dos bairros: Santa Fé, Centro, Jardim dos Estados, Santa Fé, Vivendas do Bosque, Vila Santos Gomes, Jardim Botânico II, Maria Aparecida Pedrossian, Vila Antônio Vendas, Guanandi, Vila Taquarussu, Lagoa Park, Amambaí, Jardim Vida Nova II, Estrela D’Alva II e Cristo Redentor.

“Estamos trabalhando por nossa gente. Temos acompanhado os avanços que a atual administração municipal tem conquistado. Porém, estamos fazendo nossa parte como vereador, indicando os locais e serviços públicos que estão faltando”, pontuou Junior Longo.

