Sob a gestão de Reinaldo, MS tem a maior renda do trabalho no país, afirma IBGE

Em meio a uma das mais graves crises econômicas de todos os tempos, o Mato Grosso do Sul se destaca como o estado com o maior aumento de renda do trabalho. O levantamento, da LCA Consultoria e do IBGE, foi alvo de extensa reportagem na Globonews na quarta-feira, dia 15 (assista nesse link:https://tinyurl.com/ycb234rg).

Segundo o levantamento da LCA, enquanto em 22 estados brasileiros a renda do trabalho desabou entre o primeiro trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2018, em Mato Grosso do Sul ela teve aumento de 8%, colocando o estado no primeiro lugar do ranking de melhoria de renda do país. O segundo colocado, Rondônia, teve 4% de valoração da renda, seguido pela Paraíba, com 3,1%.

“Estes números são a confirmação de que nossa estratégia de trabalho, focada na responsabilidade fiscal e na criação de atrativos para investimentos gerou resultados muito satisfatórios, mesmo diante desta crise tão grave que atinge todos os estados”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição.

A pujança da economia no Mato Grosso do Sul – alavancada pelo apoio do Governo Reinaldo Azambuja – teve papel fundamental neste resultado, especialmente com base nas políticas de incentivos fiscais, que atraíram investimentos e geraram empregos no Estado.

Segundo a reportagem da Globonews, o Centro Oeste tem a segunda maior renda per capita do país, com base na distribuição do PIB – R$ 10.085,00 – atrás apenas do Sudeste, com R$ 10.142,00.

Superação e responsabilidade

Vale lembrar que em 2014 Reinaldo venceu uma eleição emblemática, retirando do poder dois grupos hegemônicos que há décadas comandavam o Estado. Com uma proposta austera e desenvolvimentista, o PSDB dialogou de forma democrática e transparente com a sociedade sul-mato-grossense e dela recebeu a missão de governar com responsabilidade.

Logo nos primeiros momentos do governo, no entanto, o Brasil mergulhou na mais grave crise econômica, política e social das últimas décadas. Mas, sob a gestão de Reinaldo, o Mato Grosso do Sul passou por esta fase difícil. Para isso, foi preciso governar com muita responsabilidade, seriedade, transparência e planejamento. Isso permitiu que, mesmo diante do caos que reinava na maioria dos estados, o Estado estabeleceu e manteve um ritmo contínuo de crescimento econômico e segurança social.

