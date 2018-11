Solicitações do Dr. Sami contemplam três bairros de Campo Grande

Atendendo reivindicações da população, na sessão de terça-feira (20) da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) indicou ações para melhorias de três bairros da Capital: Aero Rancho, Miguel Couto e Vila Palmira.

Todas as indicações contemplam ações de revitalização e limpeza de áreas, medida importante principalmente para a segurança e saúde da população. “Iniciamos o período de chuvas e áreas com mato e sujeira, além de oferecer risco, pois, marginais podem utilizar o local para se esconder, também são propícios à proliferação de insetos transmissores de doenças, por isso as ações de limpeza merecem atenção especial”, avalia o vereador.

Para a Vila Palmira, Dr. Sami indicou limpeza e revitalização da Praça Nazareth, localizada entre as ruas Damasco e Beirute. Já para o bairro Miguel Couto, as indicações foram de limpeza da calçada localizada na rua Elvira Coelho Machado e do canteiro central no cruzamento das ruas Plutão e Porto Seguro.

Já para o Aero Rancho, foi indicado patrolamento e cascalhamento da travessa Lions e ainda limpeza da travessa Baturité.

Todas as indicações foram encaminhadas ao GAPRE (Gabinete do Prefeito) para devidas providências.

