Solidariedade: ALMS entrega brinquedos para Campanha Compartilhe o Natal

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul entregou na manhã desta quinta-feira (6) os mais de 500 brinquedos arrecadados na edição 2018 da Campanha Compartilhe o Natal, promovida pelo Ministério Público Estadual (MPE-MS), da qual o Legislativo é parceiro desde o lançamento em 2015.

O ato de solidariedade, das 39 empresas e órgãos públicos participantes, fará o Natal mais feliz a crianças e adolescentes com deficiência, atendidos por 12 instituições de Campo Grande e Apaes de 58 municípios.

“Quero agradecer, em nome dos 24 deputados, a colaboração de todos os servidores da Assembleia Legislativa que se dispuseram a participar de mais uma campanha. Quando chega o final do ano é um momento de alegria, em que podemos proporcionar essas doações a uma criança. Ainda mais àquelas com deficiência, que com isso vão se sentir mais integradas. Um Natal de muita luz a todos”, declarou o deputado e 1º secretário da Casa de Leis, Zé Teixeira (DEM).

Em nome do Ministério Público Estadual, Francislene de Souza Guerreiro agradeceu as doações. “Obrigada pelo empenho de todos. A Assembleia sempre foi ótima parceira”, disse. O funcionário da Apae, Newton Gomes, confirmou a importância das doações. “Esse é um ato de comunhão. Uma doação que demonstra respeito a essas crianças, que muitas vezes sofrem com os estigmas da sociedade. Com os brinquedos elas vão se sentir valorizadas e amadas. Uma quebra de tabus”, ressaltou Gomes.

Ainda dá tempo de colaborar. As doações no saguão da Assembleia já terminaram, mas há outros postos de coleta que receberão as doações até amanhã, 7 de dezembro. Saiba mais no site oficial da Campanha pelo: www.compartilheonatal.com.br. Também participaram da solenidade de entrega os deputados Enelvo Felini (PSDB), Rinaldo Modesto (PSDB) e Paulo Corrêa (PSDB).

