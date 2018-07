Somente no primeiro semestre deste ano, Dr. Sami envia 430 indicações de melhorias para bairros da Capital

Com atuação voltada aos bairros da Capital, o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) realizou 430 indicações de melhorias apenas no primeiro semestre de 2018. As indicações são encaminhadas ao GAPRE (Gabinete do Prefeito para as devidas providências solicitadas.

Entre os bairros atendidos estão o Jockey Club, Rita Vieira, São Francisco, Jd. Aeroporto, Jd. Petrópolis, Silvia Regina, Vila Sobrinho, Vila Margarida, Vila Alba, Vila Almeida, Paulo Coelho Machado, Jardim Imá, Santo Antônio, Itamaracá, Vila Rosa Pires, Jardim Bela Vista, Itanhangá, Campo Nobre, Monte Castelo, São Lourenço e Centro, entre outros. “É por meio das indicações que muitas melhorias, como operação tapa-buraco, sinalização de vias, podas de árvore, limpeza de áreas, reforço na segurança e no quadro de médicos nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) chegam aos bairros e, grande parte destas indicações foram atendidas, levando melhorias solicitadas pelos moradores”, avalia Dr. Sami.

O vereador destaca a importância da gestão participativa, onde a população pode apresentar quais as principais necessidades de seu bairro. “Trabalhamos em contato constante com os moradores, com quem espera ver seu bairro e Campo Grande cada dia melhor. Nosso gabinete e nossa equipe estão abertos a sugestões”, reforça.

