Sony lançará edição limitada do PS4 em homenagem ao Homem-Aranha

Aproveitando o lançamento do novo jogo do “Spider-Man”, a Sony anunciou que irá lançar em conjunto uma edição limitada do PS4 em homenagem ao herói. Todo fabricado em um vermelho que foi batizado de “The Amazing Red”, em referência a ao nome do jogo (The Amazing Spider-Man”) a edição limitada apresentará a logo do super-herói estampado em branco e algumas vantagens exclusivas oferecidas pela empresa ao adquirir o produto.

Com console ‘DualShock4’ também em vermelho e com botões brancos, o videogame terá o disco rígido de 1TB. Para os amantes do clássico, a empresa anunciou que também irá lançar a edição comemorativa em preto fosco. Com essa edição limitada, a Sony segue uma tendência de sucesso que anteriormente incluíram as logos de ‘Star Wars’, ‘Batman’ e outros sucessos de bilheteria e jogos.

Quem adquirir a nova edição limitada do PS4 Pro receberá uma cópia física do jogo “Spider-Man”, um código para obter acesso a um conteúdo extra digital e um conjunto de vouchers para gastar em conteúdos descarregáveis para esta nova aventura.

A nova edição limitada do PS4 deve chegar ao mercado juntamente com o jogo, no próximo dia7 de setembro, e será uma exclusividade da marca. Até o momento dessa publicação, a Sony não havia dito se pretende trazer esta edição do PS4 Pro ao Brasil, mas a edição limitada já se encontra em pré-venda nos Estados Unidos e Canadá pela loja online por US$ 400 dólares (cerca de R$ 1.537).

