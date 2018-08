A defesa do ex-governador André Puccinelli (MDB), do filho dele André Puccinelli Junior e do advogado João Paulo Calves para liberá-los da prisão deverá ser encaminhado para análise do ministro Alexandre de Moraes; do STF.

O HC foi encaminhado inicialmente a Dias Toffoli, contudo uma mudança deverá ocorrer nesta quarta-feira (1). A assessoria do STJ informou que a uma expectativa de que o pedido de liberdade de Puccinelli seja julgado ainda hoje.

Comentários