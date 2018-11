Sul-matogrossense de 20 anos cria sistema para comunicação com pessoas em coma

Luiz Fernando da Silva Borges, de apenas 20 anos, virou notícia internacional por estar desenvolvendo um sistema comunicação revolucionário: um sistema capaz de ler a mente de pessoas que estão em coma. Morador de Aquidauana, no interior do estado, o trabalho do jovem é baseado em um estudo britânico que demonstrou ser possível se comunicar com pessoas em coma através de aparelhos de ressonância magnética.

Com esse conceito, Luiz Fernando conseguiu criar um equipamento portátil para isso, já que a máquina de Ressonância Magnética é muito grande e seu funcionamento é caro. O sistema desenvolvido por ele faz com que o computador se conecte ao sistema nervoso do paciente, detecte sinais da atividade cerebral e os traduza para que os médicos e familiares possam entender o que está passando na mente da pessoa em coma.

Uma espécie de touca com vários fios conectados a sensores e um fone de ouvido são colocados no paciente, eo ouvir perguntas, diferentes partes do cérebro são ativadas, e o sistema traduz essa atividade em respostas positivas ou negativas.

Não é de hoje que o jovem cientista Luiz Felipe Borges revoluciona a área médica. Ele já venceu duas vezes o prêmio Intel International Science and Engineering Fair na categoria engenharia biomédica e em 2016, apresentou uma prótese que busca melhorar a sensibilidade tátil de pessoas que perderam o antebraço.

Em 2017, ele começou o desenvolvimento do sistema para pacientes em coma, que ele batizou de Hermes Braindeck. Graças à notoriedade trazida pelas premiações, Luiz Felipe recebeu o apoio de investidores interessados em ajudar a desenvolver seus projetos. Por enquanto, apenas voluntários conscientes testaram o aparelho, mas ele deve ser usado em pessoas que realmente estão em coma em breve.

Comentários