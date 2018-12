SÃO PAULO-SP (Correspondente) – Homem fantasiado de Super-Homem identificado como Carlos Herbert da Silva Moura é preso por tráfico de drogas. O fato ocorreu no domingo (2), na Rua Conselheiro Nébias, nos Campos Elíseos, no centro de São Paulo/SP. Na revista pessoal nada foi encontrada. Quando consultaram o RG do suspeito, descobriram que ele era procurado da Justiça de Curitiba/PR, por envolvimento com o tráfico de drogas. O traficante foi recolhido ao xadrez.

Comentários