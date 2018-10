Supergasbras realiza ação “Criança Super Feliz” em Campo Grande

A Supergasbras – empresa do Grupo SHV Energy, líder mundial em distribuição de Gás LP – realiza a campanha Criança Super Feliz em todo o Brasil durante o mês de outubro. Em Campo Grande, a ação ocorre dia 3 de novembro, das 8h às 12h, em parceria com o revendedor local Lachi Gás.

O evento, que celebra o mês das crianças, será feito para cerca de 500 crianças e adolescentes no campo de Futebol do Bairro Santo Antonio em benefício da E.M. Prefeito Manoel Inácio de Souza. O evento contará com a presença do SESI, com barraca de massagem, aulão de ginástica, brincadeiras para as crianças, como pula pula e piscina de bolinha, pipoca, algodão doce, entre outros. Após o evento, voluntários da ação farão a pintura do parquinho do colégio.

A campanha Criança Super Feliz integra o Programa Nacional de Voluntariado (PNV) da Supergasbras e está em sua 5ª edição. “Realizamos ações sociais e ambientais durante todo o ano e, nessa época, a atenção às crianças e aos adolescentes é ainda maior. Já foram beneficiados dezenas de milhares de jovens desde o lançamento do projeto e esperamos que a ação se estenda ainda por muitos anos”, explica Lucinda Miranda, coordenadora de Responsabilidade Socioambiental da Supergasbras.

Serviço

Data: 03/11/2018

Horário: das 8h às 12h

Endereço: Rua Taquari, Santo Antônio, campo de futebol – Campo Grande

Sobre a Supergasbras

Supergasbras é uma das principais distribuidoras nacionais de Gás LP, com mais de 20% do mercado e mais de 70 anos de atuação no Brasil. A companhia pertence ao grupo holandês SHV Energy, líder mundial na distribuição de Gás LP, com mais de 120 anos de experiência. Com 20 unidades de negócio, a Supergasbras tem como atividade o engarrafamento do Gás LP, oferecendo o serviço para as famílias e comércio brasileiros, por meio de recipientes que vão de 13 kg (botijão de cozinha) a 45 kg, além do fornecimento com medição individual para condomínios. A companhia também atende a clientes com necessidades maiores, seja da indústria, comércio ou agronegócio, com aplicações diversas desde aquecimento de água e ambientes, ao abastecimento de empilhadeiras. A Supergasbras conta com mais de 4 mil funcionários e comercializa anualmente cerca de 1,5 milhão de toneladas de Gás LP, para atender 11 mil postos de revendas, cerca de 10 milhões de famílias brasileiras (clientes domiciliares) e mais de 40 mil clientes industriais e comerciais em todo o país.

