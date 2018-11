O Procon Municipal na coordenadoria do Dr. Valdir Custódio juntamente com sua equipe autuou na noite de quinta-feira (15) um Supermercado no Bairro Vila Jussara. A ‘batida’ ocorreu após um cliente publicar sua denúncia no facebook. No local os fiscais fizeram a constatação de carne moída com coloração escura foi feito o descarte do produto impróprio ao consumo. O Estabelecimento foi orientado e notificado pelo órgão fiscalizador.

