SUS completa 30 anos

O SUS foi criado pela Constituição “Cidadã” em 1988, com o objetivo em levar o acesso universal para todos os cidadãos brasileiros. O SUS atende 80% da população brasileira, aproximadamente 150 milhões de pessoas, consumindo 45% do total de gasto com saúde no país. Este ano, o SUS completou trinta anos com conquistas, mas muito a ser feito para alcançar os propósitos humanitários da Constituinte do final da década de 80.

De acordo com o advogado e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética (Anadem), Raul Canal, não temos muito o que comemorar: “Encerramos o ano 2017, com 904 mil pessoas na fila, aguardando por uma cirurgia. Desses, 83% estão na fila há mais de dois anos e 1,4% há mais de dez anos aguardando por algum procedimento”.

Comentários