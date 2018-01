Suspeita de bomba em presidio da Capital mobiliza Bope e Bombeiros

Diante de uma suspeita de uma bomba no Instituto Penal em Campo Grande, localizado no Jardim Noroeste mobilizaram os Bombeiros e o Esquadrão Antibombas do Bope.

Deslocaram-se para o local duas viaturas do Bope e uma do Corpo de Bombeiros. Foram encontrados pelas equipes especialistas um objeto explosivo no qual havia um anel, mas faltava o acessório do tipo ‘espoleto’.

A pericia foi solicitado para verificar a procedência do objeto. Não há confirmação até o momento sobre a procedência e origem do objeto explosivo.

Comentários