Suspeito de matar gerente a facadas é preso logo após o crime

Após assassinar o gerente José Rodrigo Chaves (35) a facadas, após um desentendimento na manhã de segunda-feira (6), o suspeito do crime Lucas Santos Mesquita (18) foi preso.

Depois do assassinato ele tentou se suicidar a uma quadra do local do crime. Socorrido pelos bombeiros a UPA do Coronel Antonino apresentava ferimentos no pescoço e braços devido a luta corporal e acabou confessando o homicídio. Justificou dizendo que matou por se negar a ter relações sexuais com a vítima.

Preso foi encaminhado a Depac Centro onde teve sua prisão preventiva decretada.

Comentários