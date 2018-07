Suspeito de roubar paróquia na Capital é preso

Um homem (42) foi preso nesta terça-feira (24) suspeito de furtar a Paróquia de Santo Antônio na madrugada do último dia 17. Além de ser investigado pelo roubo a Catedral é foragido da justiça.

O cabo Fabiano do 1º Batalhão da PM informou que a prisão ocorreu no cruzamento das ruas Alagoas e Antônio Maria Coelho após alerta do setor de investigação da polícia. Comerciantes da região reconheceram o autor e afirmaram que no dia do roubo o mesmo tentou vender uma guitarra que havia subtraído da igreja.

Preso ele foi encaminhado a Depac Centro.

Comentários