Suspeito morre após trocar tiros com a polícia na Capital

Em troca de tiros com a Policia Militar na noite da última quinta-feira (5) no Jardim Anache em Campo Grande um homem identificado por Arthur da Silva, 27 anos vulgo ‘Caroço’ morreu em confronto com a policia.

De acordo com a policia ‘Caroço’ se evadiu de uma abordagem e no cruzamento da Avenida Abraão Anache com a Rua Francisco Pereira Coutinho se desequilibrou e caiu da moto. Momento que se levantou sacou uma arma e efetuou disparo contra os policias que o alvejaram. Posteriormente conduzido a Santa Casa, mas morreu ao dar entrada no hospital.

A Policia ainda informou que Arthur possui diversas passagens pela policia. A Depac Centro registrou o caso.

