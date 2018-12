Talentos da natação e da dança que se destacam no esporte nacional são homenageados pelo vereador Dr. Wilson Sami

Das braçadas nas piscinas aos passos precisos e encantadores da dança, é por meio do esporte que dois sul-mato-grossenses levam o nome do Estado Brasil e mundo à fora.

Diante desse talento, dedicação e destaque que o campeão de natação João Paulo Barbosa Nunes da Cunha e o bailarino Emanuel Júnior Nascimento Miranda foram homenageados nesta quarta-feira (05) pelo vereador Dr. Wilson Sami (MDB), durante Sessão Solene de outorga da Medalha Professora Rose Rocha – Melhores do Esporte.

A trajetória dos dois atletas mostra o empenho de cada um em suas respectivas atividades. João Paulo, é fisioterapeuta, mas a natação é a atividade que mostra seu maior potencial. Nas piscinas eles já conquistou títulos como: campeão Brasileiro Master nas provas de 50 metros peito, 100 metros peito e 200 metros peito; campeão Brasileiro Master nas provas de revezamento 4 x 50 metros medley e 4 x 50 metros medley misto; campeão Estadual na categoria Junior sênior na prova dos 100 metros peito no Campeonato Estadual de Inverno de Natação; vice – campeão Estadual na categoria Junior Sênior na prova dos 50 metros peito no Campeonato Estadual de Inverno de Natação; campeão no VI torneio Aberto Masters de Mato Grosso do Sul nas provas de 100 metros medley e 50 metros peito e Prêmio de Melhor índice técnico na categoria sênior no Campeonato Estadual de Verão de Natação.

Já se preparando para o Circuito Brasileiro Master, que acontece em 2018, em Assunção (Paraguai) e em busca do recorde brasileiro dos 200 mt peito em sua categoria, o atleta se sente honrado pelo reconhecimento. “É um grande privilégio ser lembrado, pois, passamos tanto tempo nos dedicando, tentando dar o melhor e hoje, além de acreditar que estou em ótima fase, também recebo essa surpresa. Estou muito feliz”, relata o atleta de 32 anos.

Aos 12 anos e estudante da Escola Municipal Elizabel Maria Gomes Salles – no bairro Santa Luzia, Emanuel Júnior superou 5.800 estudantes em todo o País e ganhou bolsa para o grupo Amigos do Bolshoi, ingressando no Curso de Dança Clássica, com duração de até oito anos. Por meio da bolsa de estudos, o adolescente contará, à partir de fevereiro de 2019, com ensino regular gratuito, além de alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar.

A mãe do estudante, Candelária Clara do Nascimento, relata que Emanuel sempre foi envolvido com atividades artísticas e culturais e o ballet surgiu por incentivo de uma colega de escola. Mesmo reconhecendo o talento do filho, a mãe se mostra surpresa com a repercussão e reconhecimento. “Ainda estou na expectativa, são muitas mudanças, mas impossível não se orgulhar e emocionar ao ver que meu filho é tão talentoso. Não tenho palavras para explicar essa alegria”, conta a mãe.

Emanuel, por sua vez, mantém em mente o foco na nova vida em Santa Catarina e no curso Amigos do Bolshoi. “Estou ansioso” , conta o garoto que sonha com o início das aulas.

Para o vereador Dr. Wilson Sami, João Paulo e Emanuel são verdadeiros exemplos de jovens, que lutam por seus sonhos e dão exemplo de como é possível obter grandes conquistas por meio de iniciativas positivas, como o esporte. “É gratificante ver esses dois representantes do esporte de MS levando o nome de nosso Estado de maneira tão positiva para fora. Como não se orgulhar da dedicação e talento desses rapazes? Torço muito para que eles alcem voos ainda mais altos e tragam mais alegrias para nós”, enfatiza o vereador.

