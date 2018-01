TAXA DO LIXO: Erro ou sabotagem?…

Quem disser que a ‘Taxa do Lixo’ lançada erroneamente nos carnês do IPTU e a preços estratosféricos não terá custo político está redondamente enganado.

Os adversários do prefeito pensam que ganharam um trunfo em pleno ano eleitoral, porque o assunto ficou plasmado junto à população e o cancelamento da cobrança não solucionou o impasse, vez que se fala em novo recálculo ainda para este ano.

Em todo o mundo a Taxa do Lixo existe e não se trata de uma invenção da atual administração. Ela já existia nas administrações anteriores embutida no IPTU, mas ao lançá-la individualmente é que o assunto ‘pipocou’, porque quem não conhecia o assunto – pagava e não via – agora conhece o gasto originado pelo recolhimento.

A intenção do prefeito e vereadores foi a melhor possível, entretanto o erro de cálculo e o recebimento indevido no mesmo carnê do IPTU, além da inobservância à regra que deveria ter sido obedecida de 90 dias, virou uma somatória ruim, deixando o povo insatisfeito.

O prefeito – que estava em férias – foi inteligente ao cancelar a cobrança, mas a devolução deveria ter sido feita na mesma velocidade vez que o dinheiro arrecadado pertence ao contribuinte, por isso deveria ter sido estornado imediatamente.

REUNIÕES E BOA VONTADE

Assim como o prefeito reduziu a Taxa Mínima da água, ele havia saído de férias saltitante, vez que nas reuniões com os responsáveis pelos cálculos todos sabiam que ele queria uma taxa 60% menos que aquelas cobradas nos anos anteriores, mas não foi isso o que fizeram.

As bases dos cálculos iniciais teriam sido elaboradas de forma a deixar os contribuintes satisfeitos com os lançamentos, entretanto foi só o prefeito virar as costas para que a fórmula fosse mudada, gerando a gritaria que se generalizou na população.

As conversas são de que os ‘bernaldetes’, hoje infiltrados em todos os altos escalões da atual administração, teriam “trabalhado” para que o desastre administrativo acontecesse. Dizem até, que diante da revolta e o caos, muitos chegaram comemorar discretamente.

CABEÇAS VÃO ROLAR

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), não é de tomar providências sem analisar as culpas, mas informações seguras são de que “cabeças vão rolar”.

É possível que o episódio determine o fim dos “bernaldetes” infiltrados na atual administração, muitos dos quais empacando ações na Sedesc, Secretaria de Saúde e de Educação, travadas na atual administração.

PLANOS PARA O ANO

Marquinhos Trad (PSD) tem planos para dinamizar sua administração neste ano. Embora não esconda seu descontentamento com os últimos acontecimentos, vai responder ao desafio de superar o insucesso da ‘taxa do lixo’ com grandes obras que mudarão significativamente a “cara” da nossa Capital.

A Prefeitura de Campo Grande projeta 2018 como um ano de muitas obras importantes como: a revitalização da Rua 14 de Julho, do Rio Anhandui e novas frentes de pavimentação.

Recursos foram destravados em Brasília. Ano passado Marquinhos retomou obras dos Ceinfs que estavam paralisadas; levou asfalto ao Nova Lima e Santa Luzia, recuperou avenidas como a Hiroshima e Mato Grosso e readequou o trânsito na rotatória da Via Park.

Neste ano sua administração atenderá a área central abrindo novas frentes de pavimentação, obras de controle de enchentes no Rio Anhandui e Bairro Cidade Morena e da erosão no Córrego Gameleira e os parques lineares do Balsamo e Segredo.

A Rua 14 de Julho será recapeada e ganhará uma nova configuração urbanística (enterramento das redes de energia elétrica, telefonia), padronização de calçadas, ampliação do espaço reservado ao pedestre, novo paisagismo com arborização, além da construção de 300 unidades habitacionais na área central.

MAIS OBRAS

Será prioridade licitar novas frentes de pavimentação e drenagem. Serão investidos R$ 280 milhões do PAC de Pavimentação, licitando a segunda etapa do Complexo Nova Lima (R$ 46,4 milhões); José Tavares (R$ 13,7 milhões); Jardim Anache (R$ 7,8 milhões); Nova Campo Grande (R$ 39,1 milhões) e a pavimentação dos bairros: Jardim Inápolis e Barra da Tijuca, com recursos do Ministério das Cidades.

Será retomada e concluída as seguintes obras: escola no Jardim das Nações; Ceinfs e Unidades Básicas de Saúde. Neste primeiro trimestre o prefeito entregará uma escola no Jardim Varanda do Campo; CEINFS do Jardim Centenário; Noroeste; Vespasiano Martins e Nascente do Segredo; além das UBSF Oliveira e Vila Cox.

