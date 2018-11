Televisão na China terá jornal com âncoras criados digitalmente

A agência de notícias estatal chinesa Xinhua apresentou essa semana os novos âncoras de televisão de Inteligência Artificial (IA) que vão divulgar as últimas ocorrências do país, os apresentadores artificiais, que levam a vantagem sobre os âncoras humanos por serem incansáveis e prometem trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, copiam os movimentos faciais, voz e gestos de pessoas reais.

“O desenvolvimento da indústria de mídia exige inovação contínua e profunda integração com as tecnologias avançadas internacionais. Espero trazer novas experiências de notícias para vocês”, fala o homem digital em um vídeo sobre a iniciativa. Desenvolvido pela Xinhua em parceria com o Sogou, mecanismo de busca chinês, os apresentadores foram produzidos por meio do aprendizado de máquina para simular a voz, movimentos faciais e gestos de pessoas reais.

Segundo os criadores, o projeto deve reduzir “os custos de produção de notícias” e “melhorar a eficiência”. A Xinhua também defende que o projeto de IA não se limita somente à apresentação de notícias. Os sistemas podem ser personalizados para diferentes clientes em outras indústrias. Wang Xiaochuan, chefe da Sogou, deu o exemplo de um popular aplicativo de leitura de livros, Uncle Kai. “No futuro, poderiam ser seus pais contando a história”, ele comentou.

