Temer cancela visita a Campo Grande, mas envia Ministro da Educação

O presidente Michel Temer (MDB) que viria a Capital cancelou a sua vinda que ocorreria nesta terça-feira (13). Mas enviará seu representante o ministro da Educação, Rossieli Soares.

No encontro que ocorrerá a partir das 10h00 na Escola Lúcia Martins Coelho, localizada na Rua Bahia, 355, Jardim dos Estados será assinado à autorização de obras de restruturação. Para revitalizar o prédio serão gastos em torno de R$ 2,9 milhões. Do total dos recursos serão R$ 2,1 milhões serão exclusivos do Governo do Estado.

