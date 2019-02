Tempo permanece instável em todo Estado nesta quinta-feira

Quinta-feira (21.2) deve manter o mesmo protocolo do início da semana. Céu parcialmente nublado, alta umidade do ar, calor e chance de pancadas de chuva em todo Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar no Estado pode variar entre 95% e 35% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 20°C a 36°C.

Para Campo Grande, a mínima é de 21ºC e máxima de 32ºC, conforme previsão do Cemtec/MS. Há mais chance de pancada de chuva no início do dia, mas deve ser leve. Já no período da tarde, pode chover com mais intensidade na capital sul-mato-grossense.

Dourados e Ponta Porã tem mínimas de 21ºC, mas o calor deve ser mais forte na cidade douradense, com máxima de 35ºC.

Na região Leste, céu parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuva. Temperatura oscila entre 22ºC e 35ºC em Três Lagoas. O sol deve aparecer às 5h32 e o poente, às 18h11.

Créditos: Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

