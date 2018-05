Uma tentativa de fuga na tarde de quinta-feira (3) no Instituto Penal de Campo Grande, no Jardim Noroeste foi reprimida a bala. No momento haviam cerca de 100 pessoas no local. Mulheres dos detentos escutaram pedidos de socorro e na sequência tiros.

O Pânico foi instalado. Um interno de camisa rosa subiu no telhado e caminhava pelo muro. Após negociações os policiais precisaram intervir. Ele caiu de uma altura de 6 metros, e o estado de saúde não foi repassado.

Comentários