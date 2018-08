Depois de semana do primeiro caso de depredação do ponto eletrônico do CEM; o terceiro caso é registrado. Desta vez o vândalo riscou o leitor biométrico na UPA do Leblon nesta sexta-feira (10). O Ponto do UPA do Coronel Antonino já havia sido danificado na última quarta-feira (8).

Um BO foi registrado em virtude de depredação ao patrimônio público. E uma sindicância foi aberta para apurar os casos.

