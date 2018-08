TERENOS: Extraterrestres – Povo Brinca com avistamento de Ets….

Um empresário de 45 anos declarou à imprensa ter mantido um contato imediato de 3º grau com extraterrestres numa estrada vicinal da cidade de Terenos.

A pacata ‘cidade-dormitório’ nem se dignou a dar “bola’ para o avistamento, embora ufólogos tenham começado uma corrida ao local da nave, na esperança de que tenham ficado resquícios da inesperada visita.

A história de avistamentos em nosso estado não é nova. Ela começou em Corguinho com o ufólogo Urandir, que chegou ser desmentido por outro estudioso de fenômenos extraterrestres por nome Lúcio, nascendo assim uma briga entre os dois para saber se as visitas intergalácticas eram verdadeiras.

Nascia a lenda do ET Bilú, e com ele um investimento que atrai muita gente que acredita nessa figura que por inúmeras vezes foi desmentida sobre sua existência.

HISTÓRIA DE TERENOS

O terráqueo que avistou a nave de formato triangular, jura de ‘pés juntos’ que o avistamento foi real. “Estava indo pra fazenda quando avistei uma forte luz vinda do campo, e ido ao encontro dela me deparei com um objeto triangular. Uma porta se abriu e de dentro dela saíram seres enormes – mais de 2 metros – vestidos numa roupa brilhante e muito justas, que vieram flutuando em minha direção”, disse o empresário.

Prosseguindo em seu relato, ele disse que os “seres” falavam numa língua estranha semelhante a grunhidos finíssimos” e apesar da roupa espalhafatosa tinham pele avermelhada e feições humanóides.

De posse de um bastão de luz – semelhante a LED – passaram por sobre seu corpo. De volta à nave, a porta foi fechada e ela disparou numa velocidade inimaginável, deixando para trás o encontro que virou polêmica.

CIDADE NÃO ACREDITA E CRIA ANEDOTAS

Terenos é uma cidade pacata. Sem indústrias fortes, sua população vive do trabalho rural. Principal atividade é a pecuária e a agricultura familiar.

Local onde todo mundo conhece todo mundo. Possui figuras como que saídas dos contos de Monteiro Lobato, e apelidos graciosos que descreve alguns desses moradores como: Latinha, Chapinha, Pé de boi, Zé Corim, Mata-onça, etc.

Na cidade Já existiu uma lista telefônica só com apelidos, que é como os terenenses se conhecem. Quem não tem, adota um apelido para se tornar familiar.

Na Câmara Municipal os apelidos também são exóticos como “Saci” que é um vereador de extensas reeleições e por incrível que possa parecer: “é branco”.

O prefeito da cidade – que por sinal dizem ser um dos piores que a cidade já teve – possui um sobrenome também exótico: Barraco.

O mais famoso prefeito da cidade foi Alonso Honostório de Resende. Depois dele seu neto Beto Resende herdou a fama: administrou a cidade num período de prosperidade. Hoje Beto é deputado estadual pelo PSDB, concorre à Câmara Federal com amplas chances de se eleger.

A cidade é boa de se viver e receptiva. Os ‘ETs’ desta vez devem ter errado no GPS, e acabaram aterrissando na zona rural, que por sinal apresenta péssimas condições de tráfego.

Um terenense, conversando conosco sobre todos esses assuntos, foi enfático: “Desceram na ‘Zona Rural’, onde, por sinal, na atual administração essas estradas estão uma verdadeira “zona”…

