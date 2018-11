Tereza Cristina assegura recursos para Costa Rica

O presidente da Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS, José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), se reuniu com a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) na manhã de quinta-feira (08), em Brasília-DF, na Câmara dos Deputados. Na ocasião, ele parabenizou a parlamentar sul-mato-grossense por ter sido anunciada como a Ministra da Agricultura no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem.

Durante o encontro, o presidente da Câmara recebeu das mãos de Tereza Cristina o documento que confirma a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 390 mil, de autoria da deputada, destinada à construção da sede própria do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) de Costa Rica.

