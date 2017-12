Tereza Cristina consegue liberação de mais recursos para abastecimento de água em assentamento de Selvíria

A deputada federal Tereza Cristina (DEM) conseguiu nesta quarta-feira (27) a liberação da segunda parcela de mais R$ 1.000.078,29 para dar continuidade às obras de abastecimento de água no assentamento Canoas, localizado no município de Selvíria. O montante já está depositado na conta do município.

O convênio firmado através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) prevê a destinação total de R$ 2.584.425,82 para a conclusão da obra. Até agora já foram pagos, pelo governo federal, R$ 1.888.727,00.

Com as obras, iniciadas em março deste ano, serão implantados 54 km de rede de abastecimento, com 05 poços artesianos e 184 ligações que levarão água às propriedades rurais.

O ofício confirmando a liberação do recurso foi enviado ao prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa.

Para Tereza Cristina, que tem priorizado o abastecimento de água nos assentamentos do Estado em seu primeiro mandato como deputada federal, a conquista do benefício nas torneiras das famílias vai auxiliar, entre outras coisas, no aumento da produção e melhoria da renda dos assentados.

“Ver que essa obra está enfim se concretizando, é muito gratificante. São anos de luta até que nós pudéssemos levar a diante esse projeto. Ver uma das principais metas que fiz em meu mandato de trabalhar fazendo o possível para ter água potável em todos os assentamentos de nosso Estado se realizando em Selvíria e em tantas outas localidades é indescritível. Quero ver aquela gente produzindo e produzindo muito, tendo ainda mais qualidade de vida no campo”, comemorou a deputada.

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação da deputada

Comentários