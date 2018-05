Thiago Nogueira – FLEXPARK

Thiago Nogueira (34): Campo-grandensse, casado, Bacharel em Direito, Técnico em Transações Imobiliárias, Tecnico em ciências Contábeis e Sócio- Diretor da empresa FLEXPARK

*Por B de Paula Filho

Boca: Ficar órfão de mãe aos 11 anos sem se traumatizar; vencer na vida pessoal e empresarial superando desafios. Qual foi o segredo?

THIAGO – “Não há segredo. A vida não espera por quem se lamenta. Na vida não existe férias. Confesso que foi difícil segurar a barra. Quando comemoravam o “Dia das Mães” aquilo me deixava frustrado e cheio de perguntas, mas entendi que se não ficasse lamentando o tempo passaria. E eu tinha uma missão: superar as perdas e vencer os desafios. Foi o que fiz”.

Boca: Mas e na escola no “Dia das Mães”?

THIAGO – “Achavam que por eu ser órfão não deveria comemorar o dia e nem participar das homenagens. Aquilo para mim era um mártire, mas compreendi que deveria arregaçar as mangas e comemorar da minha forma: um olhar, uma recordação, uma oração, de qualquer forma que fizesse com que ela estivesse comigo”.

Boca: Você é jovem, já passou por grandes acontecimentos emocionais e se transformou num grande empresário. Como você vê o jovem de hoje?

THIAGO – “Os avanços tem permitido que os jovens convivam menos, dialoguem pouco, o que os torna, em sua maioria, emocionalmente fracos . O sistema precisa passar por modificações urgentes. Na escola, por exemplo, todo mundo já sofreu “bullyng” em algum momento, aprendemos a superar esses desafios, mas nem todos conseguem. O jovem precisa de apoio pra aprender a suportar, reagir e não deixar que isso afete o seu estado de espírito. Vai muito além de forças físicas. É um batalha emocional diária”.

Boca: Com quantos anos você entrou no mercado de trabalho?

THIAGO – “Meu primeiro emprego foi numa autoescola aos 14 anos. Depois de um tempo, como era apaixonado por carros, criei uma revista sobre automóveis e venda de imóveis. Foi ai que ,observando o mercado imobiliário, resolvi comprar uma casa, pequena mesmo, e fiz dela uma bela construção. Percebi, então, que o ramo imobiliário era um caminho seguro para servir pessoas, fazer negócios e ganhar dinheiro. Fiz o curso de Corretor de Imóveis, montei uma imobiliária e depois uma construtora, e desde então não parei mais, até chegar à Flexpark”.

Boca: A Flexpark é um dos mais modernos sistemas de estacionamento rotativo do Brasil…

THIAGO – “O avanço é a possibilidade de acionar ou interromper o uso do aplicativo pelo celular, sem precisar sair do lugar. Somos o único estacionamento do Brasil que cobra por minuto, quando todos os demais cobram por hora. Já estamos beirando quase 50 mil downloads, ou seja: 50 mil pessoas que fazem uso do nosso aplicativo, que aposentou os ‘chaveirinhos’, substituindo por algo mais moderno, da mais alta tecnologia digital.”.

Boca: Aonde o aplicativo da FLEXPARK deseja chegar?

THIAGO – “No futuro vamos tornar os parquímetros extintos, ou seja, serão obsoletos. Alguns já estão sendo retirados e só não foram todos porque ainda existem usuários com ‘chaveirinhos’. A tendência é que o estacionamento se torne totalmente digital. No futuro o usuário conseguirá visualizar a vaga que estará disponível na área controlada”.

Boca: Seria possível antes de sair de casa bloquear a vaga onde pretendo estacionar?

THIAGO – “Embora já existam outros aplicativos para isso, o On vaga não possibilita. O nosso sistema existe para que todos tenham acesso ao estacionamento rotativo. Ele impacta diretamente no funcionamento do comércio e isso ficou evidenciado tempos atrás quando tentaram suspender esse tipo de estacionamento aos sábados”.

Boca: Algo mais:

THIAGO – “Quero agradecer a oportunidade e dizer que sou ouvinte da FM-101.9 e leitor assíduo do BOCA DO POVO. Adoro e admiro o trabalho de vocês! Como anunciante sei do poder desses dois meios de comunicação, que são capazes de influenciar diretamente fazendo uma interface entre minhas empresas e os consumidores. Fiquei feliz pelo convite para participar de uma conversa diferente, que nem parece uma entrevista, e poder abrir o coração e falar de um Thiago que muitos desconhecem. Quero aproveitar a oportunidade e desejar às mamães um dia pleno, cheio de realizações. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Deus os abençoem ricamente”!

