TIM ativa rede 4G em cinco municípios de Mato Grosso do Sul

A TIM, em continuidade ao plano de expansão da tecnologia 4G em todo o País, acaba de ativar sua rede de quarta geração em mais cinco municípios de Mato Grosso do Sul. São eles: Ivinhema, Naviraí, Aquidauana, Bandeirantes e Paranaíba. A tecnologia trará mais qualidade na internet móvel na cidade.

“Com a rede 4G, nossos clientes terão uma internet móvel mais rápida e uma melhor experiência com o uso das redes sociais, serviços de streaming, entre outras aplicações cada vez mais essenciais”, afirmaAnderson Machado, gerente de Engenharia da TIM Brasil no Centro-Oeste e no Norte.

A TIM é líder na cobertura 4G com 3.196 cidades e cobrindo 92% da população urbana do país. A empresa segue investindo forte em infraestrutura com recursos de R$ 12 bilhões no triénio 2018-2020.

