TIM e Ericsson anunciam os primeiros resultados da parceria para virtualização de banco de dados

A TIM e a Ericsson estão divulgando os primeiros resultados da parceria firmada no ano passado para a virtualização do banco de dados da operadora, que passam a ser centralizados em uma única plataforma.

Com duração total de 5 anos, o projeto, com foco na virtualização de informações estratégicas da empresa – e inédito no País, teve sua primeira fase concluída com sucesso na primeira quinzena de outubro, com a migração de mais de 27 milhões de assinantes para a nova base.

“Com a virtualização, ganhamos na velocidade e elasticidade para suportar o lançamento de soluções, como o 5G, além de nos oferecer mecanismos avançados para proteger esses dados e garantir sua confiabilidade”, diz Leonardo Capdeville, VP de Tecnologia da TIM Brasil.

O projeto ainda inclui a implementação e consolidação da base de outras tecnologias móveis (GSM e WCDMA) – permitindo também a consolidação de outros dados como portabilidade numérica.

“As iniciativas fortalecem ainda mais a relação de parceria entre Ericsson e TIM e abrem o caminho para um futuro mais digital e conectado. Estamos muito satisfeitos porque todo o avanço da Ericsson neste desafio já está rendendo resultados muito positivos para a operadora”, diz Luiz Antônio Tavares, Vice Presidente de Vendas da Ericsson para a conta TIM no Brasil.

Para o ano de 2019, está prevista a migração de toda a base de 2G e 3G, a Portabilidade Numérica e Autenticação Wi-Fi (AAA) para esta nova base de dados, além de uma ampliação dos sites existentes – que vão passar de três para nove. No ano seguinte, ocorrerá a migração do restante das bases de dados da TIM para a solução centralizada UDC da TIM.

Comentários