A Jovem encontrada decapitada na manhã desta terça-feira (14), numa estrada vicinal na região no bairro Santa Emília, em Campo Grande foi identificada pelo tio no IML. Trata-se de Joice Viana de Amorim (21). Ela foi encontrada com as mãos amarradas uma blusa preta e short cinza.

Joice está sendo velada desde as 00h30 desta terça-feira (15), na capela do bairro Aero Rancho. O sepultamento está marcado para as 14h40 no Cemitério Nacional Parque, no bairro Moreninhas.

