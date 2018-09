Tiro de instrução avançado e teste de aptidão de tiro com a pistola 9 mm e com o fuzil 7,62 mm

Tabatinga (AM) – No período compreendido entre os dias 11 e 13 de setembro do corrente, o Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron Solimões/8º BIS) realizou o Tiro de Instrução Avançado (TIA) e o Teste de Aptidão de Tiro (TAT) com a pistola 9 mm e com o fuzil 7,62 mm.

As atividades ocorreram no estande de tiro do Batalhão e contaram com a participação dos oficiais, subtenentes e sargentos da Unidade. Todos os módulos de tiro foram realizados de acordo com as Instruções Reguladoras de Tiro com Armamento do Exército e seguindo todas medidas de segurança.

