TJMS INOCENTA EX-PREFEITO OLARTE

O TJMS derrubou ontem uma sentença do juiz Davi de Oliveira. A denúncia havia sido feita pelo ex-promotor do GAECO Marcos Alex Vera contra o ex-prefeito Gilmar Olarte. Alegou Marcos Alex que Gilmar havia cometido improbidade administrativa ao contratar muitos comissionados. A denúncia nasceu com a ex-vereadora Luiza Ribeiro “catraquinha” em conluio com o ex-prefeito Alcides Bernal.

Olarte havia sido condenado a pagar uma multa de 100 mil reais e à perda dos direitos políticos, mas o TJMS reconheceu ontem e deve publicar hoje, que tanto a denúncia quanto a condenação não passou de um devaneio dos envolvidos. O resultado do julgamento foi 4 a 0 pró-Gilmar, o que nem permite que os denunciantes façam os chamados ‘embargos infringentes’. Nessa Olarte deu de goleada.

