TJMS leva apontamentos para Lei Anticrime do Min. Sérgio Moro

O juiz substituto em 2º Grau, Waldir Marques, está em Brasília-DF, nesta quinta-feira (14), representando o presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, na reunião extraordinária da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), para a discussão e apresentação de sugestões ao projeto da Lei Anticrime, de iniciativa do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O juiz Waldir Marques deve apresentar apontamentos sobre o Projeto de Lei.

O evento reúne magistrados estaduais e federais, de diversas unidades da Federação, para propor ideias para que a Lei Anticrime seja aprovada no Congresso Nacional e produza os efeitos necessários para combater as organizações criminosas, a corrupção e diminuir os crimes que mais chocam a sociedade.

Na ocasião, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou o texto do projeto e destacou alguns pontos para o debate. O evento teve a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha; do diretor-geral da Enfam e ministro do STJ, Herman Benjamin, e dos ministros do STJ Laurita Vaz, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Reynaldo Soares da Fonseca, além do presidente da AMB, Jaime Oliveira, do presidente da Ajufe, Fernando Mendes, e também de desembargadores, juízes e outros representantes do Poder Judiciário.

