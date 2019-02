TJMS personaliza ambiente de estudos

A biblioteca do TJMS conta com uma nova estrutura, denominadas baias, que dinamizarão o espaço para estudos dentre livros e revistas jurídicas dos aproximadamente 19 mil exemplares, além dos mais de 50 mil artigos de revistas catalogados e disponíveis para pesquisas.

O espaço recebe diariamente diversas pessoas, dentre magistrados, servidores, acadêmicos, pesquisadores e público em geral. As mudanças na sala de estudos foram adaptadas com a disponibilização de 12 baias, que personalizam e viabilizam o modo de pesquisar os acervos. A estrutura da biblioteca conta com um computador geral, que auxilia a busca pelos manuscritos, e os visitantes podem utilizar computadores portáteis próprios para estudo.

“A instalação das baias nas estações de estudo da biblioteca proporcionou maior privacidade aos consulentes, melhorando a qualidade do ambiente de pesquisa, incentivando, com isso, o conhecimento, a cultura e a disseminação da informação”, relata a diretora do Departamento de Pesquisa e Documentação do TJ, Maria Alice Corrêa da Costa.

Para ter acesso aos documentos da biblioteca basta entrar no site https://www.tjms.jus.br/Siabi-web/Telas/w_busca_rapida.php, e para solicitar empréstimos é necessário ter cadastro no sistema. O cadastro é permitido a magistrados e servidores da Capital e do interior (por meio de matrícula online e empréstimo via malote), aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral e aos alunos da Escola da Magistratura de MS. Ao público externo, é concedido empréstimo por “carga rápida”, com retirada e devolução no mesmo dia.

A biblioteca é aberta de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, sem intervalo. Todos são convidados a conhecer e apreciar o acervo.