SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – Antônio Alves da Silva (23) morreu após ser atropelado nesta manhã de terça-feira (23) por um caminhão de obras de pavimentação asfáltica na Rodovia Izidro da Silveira Nantes, em Sidrolândia/MS.

A vítima era funcionário da empresa e trabalhava no momento do atropelamento. O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. Ele era residente do Assentamento Eldorado. A Perícia foi acionada e encaminhou o corpo ao IML.

