Trabalhadores da Construção Civil são homenageados pela Câmara

Na noite de segunda-feira (12), a Câmara Municipal de Campo Grande realizou Sessão Solene de outorga da Medalha Legislativa “Engenheiro Pedro Pedrossian, ” em comemoração ao Dia do Trabalhador da Construção Civil. Na abertura do evento a apresentação ficou por conta da dupla Marcos e Adriano, que interpretou sucessos da música popular brasileira, acompanhados de um sanfoneiro.

“Esses trabalhadores acordam cedo, enfrenta longas distâncias até sua jornada de trabalho e chegando nele, precisa dar conta da precisão dos cálculos do engenheiro, do peso dos equipamentos e dos materiais de construção. Sem contar com as intempéries do tempo, como frio, chuva, sol. Eles são indispensáveis em qualquer sociedade, ” ressaltou Dr Loester.

Pedro Pedrossian Neto, atual Secretário de Finanças do Município representou sua família e o Executivo Municipal, e agradeceu a homenagem ao avô. “É uma grande honra ver esta medalha ‘Engenheiro Pedro Pedrossian’ ser criada. Quero agradecer ao vereador Carlão e todos os vereadores que aprovaram esta medida. Uma homenagem justa, afinal o meu avô lutou muito pelo nosso Estado, e nesta grande construção, que é o Mato Grosso do Sul, foi responsável por colocar vários dos pilares e dos tijolos que hoje o edificam. Hoje é um dia importante, é um dia de resgatar nossa memória, de lembrar das pessoas que construíram nosso Estado. Hoje é um dia de muita alegria, toda minha família toda está muito feliz. Minha avó agradeceu muito por conta desta justa homenagem e o nosso coração está muito alegre”, finalizou Pedrossian Neto.

O vereador Dr Loester Nunes de Oliveira (MDB) homenageou Izael de Almeida, brasileiro, casado, natural de Bonito (MS), atuante na Construção Civil desde 1994 como pedreiro. Izael também é Pastor na Igreja Assembleia de Deus das Missões da Coronel Antonino. “Estou muito honrado com esta homenagem, muito feliz, para nossa categoria isto é novidade, mas nos motivou muito“, declarou Izael.

Loester homenageou também Sérgio de Moura Oliveira, casado, natural de Campo Grande (MS) e na Construção civil atua como Pintor. Tem prestado serviços relevantes em várias obras da Capital. ”Fiquei muito contente, é a primeira homenagem que recebo uma homenagem como profissional da construção civil” disse Sérgio afirmando estar muito feliz com a homenagem.

A data foi instituída no calendário cívico desta Casa de Leis por meio da Lei 5.409/14 e pelas Resoluções 1.218/15 e 1.277/18 de autoria do Vereador Carlão (PSB).

Medalha “Engenheiro Pedro Pedrossian”

Nascido em 13 de agosto de 1928, em Miranda, numa casa a 45 metros da ferrovia, a proximidade era um prenúncio de que os caminhos de ferro se confundiriam para sempre com a vida do “Homem de Miranda”. Engenheiro de formação, político por essência e um semeador de “estrelas”, a trajetória do ex-governador Pedro Pedrossian marcou e confunde com a de Mato Grosso do Sul, nome que ele escolheu para o Estado. Pedro Pedrossian foi governador por três vezes, a primeira quando estado era uno, Mato Grosso, e por duas vezes por Mato Grosso do Sul.

