Trabalho conjunto entre Polícia Civil e Militar apreende adolescente por tráfico de drogas

CORRESPONDENTE PARANAÍBA/MS – Policiais Militares de Aparecida do Taboado apreenderam um adolescente com uma quantidade considerável de entorpecentes. E com o apoio da Policia Civil localizaram mais drogas em uma residência.

Após os militares serem informados, através do 190 de que um jovem estaria comercializando drogas a equipe policial se deslocou até um bairro do município. No local se depararam com um cidadão que ao ver a presença da viatura empreendeu fuga em uma moto. Em acompanhamento tático perceberam quando o suspeito se livrou de um objeto que ao ser verificado havia vários invólucros usados na embalagem de drogas.

A equipe policial que continuou a perseguição até o momento que o motociclista se chocou com um muro. O autor de 16 anos após o acidente acabou confessando o crime de tráfico de drogas. O objeto abandonado havia 100 gramas de substância análoga a cocaína.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O adolescente informou na delegacia que em uma residência havia guardado mais entorpecentes, Confirmado o local foram encontrados mais 42,5 gramas de substâncias análogas a drogas ilícitas, materiais para acondicionamento dos entorpecentes e vários objetos sem procedência. Todo o material foi apreendido.

