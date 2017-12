Tradicional Missa marca encerramento das atividades da Secretaria de Justiça e Segurança

Na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a manhã desta quarta-feira (27) foi dedicada à fé, com a tradicional Missa, celebrada pelo padre Daniel, que é capelão do Exército Brasileiro.

A eucaristia contou com a participação do diácono do Corpo de Bombeiros Militar, capitão Francisco Calixto de Souza, e com as presenças do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, do delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Adriano Garcia Geraldo, representantes do Corpo de Bombeiros, Agência de Administração do Sistema Penitenciário (Agenpen), dos servidores da Sejusp e dos superintendentes da pasta.

A missa que acontece mensalmente na secretaria, tem por objetivo agradecer as bênçãos recebidas e pedir proteção à família da segurança pública do Estado. A última edição do ano da missa foi alusiva ao nascimento de Jesus e também para pedir proteção para o ano que está prestes a começar.

Usando a palavra, o secretário Antonio Carlos Videira pediu a proteção Deus para iluminar toda equipe da Sejusp nesta missão de dar continuidade às ações que estão sendo realizadas, para fazer de Mato Grosso do Sul um estado cada vez mais pujante. “Que neste próximo ano nós tenhamos com a integração de todas as forças que compõem a estrutura da segurança pública a oportunidade de mostrar que juntos podemos alcançar os nossos objetivos”, disse o disse, enfatizando ainda que a fé e a oração é o combustível que nos alimenta e faz seguir para um ano novo de grandes desafios.

