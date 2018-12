Everthon Luiz Fernandes de Oliveira foi preso na noite de quarta-feira (5) no KM 460 da Chácara das Mansões, saída para São Paulo por tráfico de drogas. O motorista foi abordado após perder o controle do veículo. Que ao ser revistado percebeu uma anormalidade na caçamba do carro. Ao ser removida a substancia plástica revelou-se porções de haxixe. Preso e com uma “capivara’ extensa confessou que trouxe o entorpecente de Capitán Bado/PY e levaria até Ribeirão Preto. Ele foi recolhido ao xadrez.

