Traficante invade pista contrária e mata motorista

CHAPADÃO DO SUL-MS (Correspondente) – Chulsi Luiz Niedermeyer (67) morreu após colidir com seu veículo Hilux contra um Honda Civic placas de Belo Horizonte, na BR-060. Fato aconteceu na manhã de quinta-feira (10), em Chapadão do Sul/MS.

O Honda Civic que invadiu a pista contrário estava ‘recheado’ com 300 Kg maconha. Com o impacto o motorista foi arremessado para fora do veículo. Após o acidente o autor fugiu, mas foi preso na rodoviária da cidade. O segundo suspeito foi preso em Costa Rica/MS.

A Polícia encaminhou o entorpecente junto com os suspeitos a Delegacia.

