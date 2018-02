Traficantes de drogas são condenados a 20 anos de prisão

Luis Bello, líder de uma organização de tráfico de drogas que transportou mais de 1.000 Kg de cocaína para Nova York e que distribuía os entorpecentes através de Serviço Postal dos EUA, foi condenado a 20 anos de prisão de acordo com o procurador federal Richard P. Donoghue.

A organização liderada pelo traficante trouxe drogas para Nova York da Republica Dominicana, via Porto Rico e operou entre os anos de 2011 e 2013, quando foi preso. A acusação é de tráfico de drogas, conspiração na lavagem de dinheiro e tráfico de armas.

De acordo com o Ministério Público, a gangue de Bello obteve cocaína na República Dominicana, levou para Puerto Rico e, a partir daí, enviaram por correio para Nova York.

Os membros da gangue usavam o sistema bancário para lavar dinheiro e de acordo com os promotores um total de US $ 620.000 dólares; equivalente a aproximadamente 2 milhões de reais que eram depositadas em diferentes contas bancárias.

O agente especial Ángel Meléndez, do Serviço de Imigração e Controle Aduaneiro declarou que ‘A sentença de 20 anos de prisão de Bello liberta nossa comunidade do líder condenado de uma organização de tráfico e tráfico de drogas perigosas com laços com o Caribe que encheu as ruas de Nova York com grandes quantidades de cocaína’.

Comentários