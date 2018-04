Traficantes são presos na região sul da capital

Quatro traficantes foram presos em Operação da Denar. Um dos integrantes vivia uma vida de luxo em uma mansão com piscina e circula num veículo com R$ 10 mil somente em aparelhagem de som; segundo as investigações. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (20), em Campo Grande/MS.

Vínicius Cardoso Campo (18) foi preso quando fornecia drogas a Lucélia dos Santos (33) envolvida no crime. Com o jovem foi encontrado uma balança de precisão, diversas munições, um revólver, porções de maconha e cocaína. Na casa da mulher havia diversos petrechos usados na preparação e comercialização da droga que estavam na posse de Yuri Augusto Menezes (20). E uma sócia dele de 27 anos. Uma gestante também foi detida e estava com dois mandados de prisão pelo Acre.

Todos responderão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

