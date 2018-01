Traficantes são presos pelo Exercito Brasileiro com mais de 700 Kg de entorpecente

O Exército Brasileiro permanece 24 horas em atuação, na fronteira ocidental da Amazônia. Divulgado esta semana que já no primeiro dia do ano de 2018 os militares do 3º Pelotão Especial de Fronteira, localizados em Vila Bittencourt/AM pelotão do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (CFSOL/8º BIS), durante ação de rotina de combate aos crimes e ilícitos fronteiriços, apreenderam uma embarcação que se deslocava no Rio Japurá.

Na abordagem de fiscalização foram detidos dois suspeitos de crime de narcotráfico. Eles portavam cerca de 750 Kg de entorpecente provavelmente maconha do tipo ‘Skank”. Skank é uma variação da droga mais forte. E um saco plástico contento substancia análoga a cocaína e aproximadamente 90 litros de gasolina.

Ainda com o grupo o exercito localizou diversos materiais de acampamento, alimentos, medicamentos e roupas. Mesmo com a intervenção militar um dos suspeitos conseguiu fugir.

Os presos junto com o material apreendido foram entregues a Policia Federal.

