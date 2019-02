TRAGÉDIA: Jovens atletas do Flamengo morrem em incêndio no CT

RIO DE JANEIRO-RJ (Correspondente) – Jovens atletas do Flamengo estão entre os dez mortos em um incêndio que ocorreu no alojamento do Ninho do Urubu, Zona Oeste, do Rio de Janeiro/RJ, nesta manhã de sexta (8). As chamas atingiram as instalações onde dormiam os atletas entre 14 e 17 anos. A Perícia esteve no local e um inquérito foi instaurado para apurar as causas do desastre. Três adolescentes em estado grave foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. As vítimas são: Cauan Emanuel Gomes Nunes (14), de Fortaleza (CE); Francisco Diogo Bento Alves (15); Jonathan Cruz Ventura (15), em estado mais grave. O governador Wilson Witzel decretou luto oficial de três dias e manifestou suas condolências nas redes sociais dizendo que espera uma “minuciosa investigação”.

Comentários