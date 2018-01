TRE amplia atendimento dos sábados para cadastramento biométrico da Capital

A partir do próximo dia 20, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) ampliará o atendimento dos sábados, para o cadastro biométrico dos eleitores da Capital.

No Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, prédio do antigo Fórum, o horário será estendido e a Central de Atendimento ao Eleitor, no Parque dos Poderes, passará a atender também nesse dia.

A medida se dá como forma de atender a grande demanda de eleitores da Capital para a realização do cadastramento biométrico obrigatório, cujo prazo se encerra no dia 18 de março.

Confira como ficaram os novos horários:

• Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (prédio do antigo Fórum)

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

Sábado, das 8h às 17h.

• Central de Atendimento ao Eleitor

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 – Parque dos Poderes.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Sábado, das 8h às 12h.

Para realizar o cadastramento biométrico, o eleitor deve levar original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

