TRE-MS institui Centro Integrado de Comando das Forças de Segurança das Eleições 2018

Visando sempre a melhoria dos procedimentos de segurança, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) institui, para as Eleições 2018, o Centro Integrado de Comando das Forças de Segurança, que servirá para unificar o sistema de segurança pública, visando assegurar o equilíbrio nas eleições e a coibição de infrações penais eleitorais.

A novidade objetiva, dentre outros aspectos, garantir a realização das eleições de forma pacífica e segura; zelar pela liberdade de escolha do eleitor; garantir a eficiência e a eficácia da atuação das instituições envolvidas por meio da integração; garantir a execução do planejamento de segurança para as eleições gerais 2018; reduzir o tempo de resposta nos atendimentos às urgências e emergências; possibilitar o uso racional e comum dos recursos; bem como obter as informações necessárias.

O Centro funcionará no domingo (07), com a presença dos comandos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros Militar e Comando Militar do Oeste.

