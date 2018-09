TRE-MS julga todos os pedidos de registro de candidaturas dentro do prazo

O TRE-MS concluiu, na tarde de segunda-feira (17), o julgamento de todos os pedidos de registro de candidaturas a Governador, Vice-Governador, Senador, Suplentes, Deputados Federais e Estaduais, protocolizados até 15 de agosto, pelos partidos políticos e coligações, cumprindo assim o prazo fixado pelo Calendário Eleitoral.

A Desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, Presidente do TRE-MS, declarou que a meta foi alcançada em razão da dedicação e esforço dos juízes do Tribunal, da Procuradoria Regional Eleitoral e, principalmente, dos servidores envolvidos no processo, que durante todo este período eleitoral trabalham com uma jornada intensa, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para viabilizar o julgamento dos feitos em prazo tão curto.

